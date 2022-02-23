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Фондовые индексы США снизились 22 февраля на фоне геополитической напряженности
07:51 23.02.2022 |
Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии вторника, при этом S&P 500 упал на территорию коррекции на фоне эскалации напряженности в Восточной Европе.
S&P 500 закрылся с понижением на 1%, на самом низком уровне более чем за четыре месяцев. Инвесторы оценивают последствия европейских санкций против России, которая ввела войска в две отделившиеся области Украины.
Президент США Байден, назвавший ввод российских войск на территорию Украины "вторжением", заявил, что его администрация планирует наложить санкции на два российских финансовых института, ее суверенный долг и представителей элит страны. Фондовый рынок вернул часть утраченных позиций в ходе этой речи.
"Мы не думаем, что усиленные санкции сами по себе существенно повлияют на долгосрочный потенциал доходности американских компаний", - говорит Дейв Секера, главный стратег-аналитик Morningstar.
Наибольший риск, добавляет Секера - возможность прямого вовлечения США в конфликт, что неизбежно окажет давление на акции.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 482,57 пункта, или 1,4%, до 33596,61 пункта. Nasdaq Composite упал на 166,55 пункта, или 1,2%, до 13381,52 пункта.
Стоимость нефти Brent выросла на 1,45 доллара за баррель, или 1,5%, до 96,84 доллара за баррель.
Все 11 секторов S&P 500 во вторник снизились. Наибольшее снижение показал сектор дискреционного потребительского спроса.
Акции Home Depot возглавили снижение, упав на 8,9% после того, как компания отчиталась о небольшом замедлении роста продаж по сравнению с показателями в период пандемии.
Акции других компаний ретейла также упали. Бумаги Best Buy, Lowe's и Dollar General потеряли более чем 3,6%.
Технологический сектор S&P 500, ненадолго продемонстрировавший рост в начале сессии, упал на 0,9%. Коммуникационные компании потеряли 1%.
Энергетический сектор также закрылся с понижением. Акции Exxon Mobil и Halliburton упали как минимум на 1,2%.
Акции Macy's упали на 5%, несмотря на рост ранее в течение сессии после того, как ретейлер отчитался о более высокой, чем предполагалось, прибыли.
Доходность базовой 10-летней казначейской облигации США повысилась с пятничных 1,930% до 1,947%. Цены на золото выросли на 0,1%.
"Инвесторы раньше думали, что Россия придерживается политики устрашения, но теперь они считают, что угроза конфликта реальна, - пояснил Альтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционного стратегии и анализу рынка в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. - Похоже, ситуация дошла до той точки, когда пути назад уже практически нет".
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