Основные фондовые индексы АТР 22 февраля падают на 1-3% на геополитических новостях

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник падают на геополитических новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,36% - до 3443,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2290,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,88%, до 23472 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 2697,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, до 7146,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,95%, до 26387 пунктов.

В центре внимания рынков остается ситуация вокруг Украины. В понедельник Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

Аналитик MUFG Bank Дерек Халпенни (Derek Halpenny), которого цитирует агентство Блумберг, отмечает, что дальнейшее развитие ситуации предсказать сложно, и эта неопределенность оказывает давление на рынки. На таком фоне инвесторы массово отказываются от риска - фьючерсы на индексы США падают на 1,4-2,2%, а золото и доллар дорожают.