Финансовые новости
- |
- 22.02.22
- |
- 08:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Основные фондовые индексы АТР 22 февраля падают на 1-3% на геополитических новостях
07:47 22.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник падают на геополитических новостях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,36% - до 3443,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2290,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,88%, до 23472 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 2697,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, до 7146,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,95%, до 26387 пунктов.
В центре внимания рынков остается ситуация вокруг Украины. В понедельник Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.
Аналитик MUFG Bank Дерек Халпенни (Derek Halpenny), которого цитирует агентство Блумберг, отмечает, что дальнейшее развитие ситуации предсказать сложно, и эта неопределенность оказывает давление на рынки. На таком фоне инвесторы массово отказываются от риска - фьючерсы на индексы США падают на 1,4-2,2%, а золото и доллар дорожают.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»
|Без НДС. Снизят ли «слуги» цены на продукты
|«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, «Слуга народа» на втором месте – СОЦИС
|В президентском рейтинге разрыв между Зеленским и Порошенко незначителен - «Социс»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 22 февраля на обострении геополитики
|Курс доллара 22 февраля растет к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска
|Основные фондовые индексы АТР 22 февраля падают на 1-3% на геополитических новостях
|НБУ не остановил падение гривны на межбанке 21 февраля
|Котировки «среднесрочных» и «долгосрочных» евробондов Украины опустились до новых минимумов
|«Секреты Credit Suisse». В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев
Это интересно
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD
|США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков
|4% криптокитов являются преступниками
|Intel показала компактный игровой десктоп Beast Canyon NUC 11 Extreme с видеокартой Arc Alchemist
|Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули
|476 и 626 л.с.: электрокар Mercedes-AMG EQE дебютировал в двух версиях
|Yamaha построила для «Тойоты» водородный V8