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Фондовые биржи АТР 21 февраля закрылись в основном снижением
12:21 21.02.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги преимущественно "в минусе" на сохранении геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,01% - до 3490,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,61%, до 2325,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,71%, до 24155,63 пункта, южнокорейский KOSPI упал на 0,03%, до 2743,8 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,78%, до 26910,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%, до 7233,6 пункта.
Инвесторы отказываются от риска на сохранении неопределенности относительно развития отношений России и Украины. При этом немного оптимизма на рынки добавили сообщения о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Предлагаемый саммит, действительно, дает некоторое облегчение рынку, поскольку он предполагает, что обе стороны все еще открыты для диалога. Цены на активы по-прежнему будут находиться под сильным влиянием шума вокруг России и Украины", - отметил глава отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
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