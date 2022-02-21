Рынок акций США 18 февраля закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,7%

Фондовые индексы США показали снижение в пятницу: индекс S&P 500 упал на 0,7%, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,7%, Nasdaq Composite просел на 1,2%. Индекс S&P 500 упал на 1,6% за неделю, в результате чего его потери в этом году составили 8,8%. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1,9% за неделю, в то время как высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 1,8%.

На предстоящей неделе запланировано множество событий.

Рынок США сегодня будет закрыт в связи с праздником Дня президентов, но инвесторов, вероятно, ожидает еще одна неспокойная неделя, поскольку опасения по поводу потенциального российского вторжения в Украину подкрепляют спрос на активы-убежища.

Несмотря на то, что понедельник является выходным днем в США, по-прежнему будут проводиться предварительные оценки глобальных индексов деловой активности в сфере производства и услуг со всего мира. Последние данные по индексу цен на расходы на личное потребление в США выйдет в пятницу.

В четверг внимание рынка переключится на ВВП США за 4 квартал и первичные заявки на пособие по безработице. Завершением будут заказы на товары длительного пользования, личные расходы и данные по инфляции, которые должны быть опубликованы в пятницу.

Великобритания и Еврозона опубликуют данные по индексу деловой активности за февраль в понедельник, которые могут показать рост экономической активности, поскольку правительства снимут дополнительные ограничения в эпоху пандемии. Индекс делового климата Ifo Германии во вторник также будет внимательно отслеживаться. В середине недели показатели деловых и потребительских настроений в Германии будут в центре внимания перед публикацией данных по ВВП Франции и Германии за 4 квартал в пятницу.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли вместе с несколькими политиками должны предстать перед Комитетом казначейства парламента в среду, чтобы ответить на вопросы об инфляции и экономических перспективах. Что касается денежно-кредитной политики, то президент ЕЦБ Лагард должна выступить в пятницу. Ожидайте реакции рынка на любую болтовню об экономике или денежно-кредитной политике.

Это последняя насыщенная отчетами неделя, о своих квартальных результатах сообщат Home Depot, Macy's и другие розничные торговцы, а также группа энергетических компаний, таких как Occidental Petroleum и Coterra Energy.

На прошлой неделе волатильность резко возросла, поскольку геополитическая напряженность между Россией и Украиной привела к падению фондовых рынков США. Инвесторы выводили деньги из акций в традиционные безопасные убежища, такие как золото и облигации.

Индекс Dow, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq завершили неделю снижением. Инвесторы отслеживали заголовки новостей о ситуации на востоке Украины в течение недели. Официальные лица США предупредили, что ожидают нападения России на Украину в ближайшие несколько дней, и заявили, что перспективы предотвращения войны кажутся туманными.

Конфликт может вызвать новую волатильность на рынках, а усиление геополитической неопределенности побудит некоторых трейдеров сначала продавать, а потом задавать вопросы.