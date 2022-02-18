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Фондовые биржи АТР в основном снижаются 18 февраля на неопределенности в геополитике
07:58 18.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности в геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,02% - до 3468,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,18%, до 2297,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,38%, до 24697,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,02%, до 2743,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,7% - до 7244,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,25% - до 27165 пунктов.
Азиатские инвесторы по-прежнему сохраняют неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации вокруг Украины. "В ближайшем будущем российско-украинские отношения приведут к тому, что движения рынка будут в значительной степени зависеть от новостей, что станет причиной некоторой непредсказуемости и сохранения волатильности", - сказали газете Wall Street Journal аналитики IG.
Кроме того, азиатские котировки повторяют динамику фондовых бирж США, которые завершили торги снижением на 2%. Пессимизму американских инвесторов способствовали перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.
Ранее в пятницу были обнародованы данные по инфляции в Японии, которая в годовом выражении в январе составила 0,5% после инфляции в 0,8% месяцем ранее. За январь цены выросли на 0,1%.
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