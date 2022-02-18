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Биржи США 17 февраля закрылись снижением индексов
07:52 18.02.2022 |
Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,78% - до 34312,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,88% - до 13716,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,12%, до 4380,26 пункта.
Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, неожиданно упало на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,638 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 23 тысячи, до 248 тысяч, в то время как ожидалось снижение до 219 тысяч.
Трейдеры также продолжают отыгрывать протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил, что рассматривает вариант сворачивания поддерживающих мер более быстрыми темпами в том случае, если инфляция не будет снижаться.
"Ситуация на рынках будет оставаться нестабильной, пока не будет ясности по некоторым вопросам - например, как будет проходить повышение ставок в дальнейшем", - прокомментировала агентству Блумберг стратег JPMorgan Asset Management по глобальному рынку Марселла Чоу (Marcella Chow).
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