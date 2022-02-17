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Фондовые биржи АТР в основном растут 17 февраля
07:51 17.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, инвесторы вернулись к рисковым настроениям, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,35% - до 3477,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 2313,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,69%, до 24547,5 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,62%, до 2746 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,29% - до 7304,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,95% - до 27191 пункта.
На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика, поскольку к инвесторам вернулся аппетит к риску после публикации протокола Федеральной резервной системы США. Регулятор заявил о возможном более быстром ужесточении монетарной политики, если инфляция не будет ослабевать. Однако большинство участников ФРС ожидают ее замедления.
"Аппетит к риску вернулся, поскольку инвесторы вздохнули с облегчением, обнаружив, что протокол ФРС менее ястребиный, чем ожидалось, и не преподносит больших сюрпризов", - сказали газете Wall Street Journal аналитики NH Futures.
Также трейдеры продолжают следит за геополитической ситуацией.
Кроме того, рынки обратили некоторое внимание на неоднозначные статданные по Японии. Так, объем экспорта страны в январе в годовом выражении вырос на 9,6%, а импорта - на 39,6%. Аналитики ожидали роста показателей на 16,5% и 37,1% соответственно.
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