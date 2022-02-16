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Основные фондовые индексы АТР 16 февраля растут на ослаблении геополитической напряженности
07:45 16.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на фоне снижения опасений инвесторов по поводу отношений России и Украины, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,69% - до 3469,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2301,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,3%, до 24672,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,56%, до 2718,78 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,85% - до 7268,4 пунктов. Японский Nikkei 225 растет на 2% - до 27401,5 пункта.
Азиатские инвесторы с оптимизмом восприняли заявление Минобороны РФ о возвращении войск в места дислокации после учений. Это ослабило опасения эскалации конфликта вокруг Украины.
"Акции росли в начале торгов, восстанавливаясь после трех сессий снижения на фоне некоторых признаков возможного ослабления напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики KGI Securities.
Кроме того, инвесторы оценивают данные по инфляции в Китае, которая в январе замедлилалсь до 0,9% в годовом выражении с 1,5% в декабре. Месячный показатель составил 0,4% против дефляции в 0,3% месяцем ранее.
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