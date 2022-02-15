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Фондовые биржи АТР в основном снижаются 15 февраля на общем пессимизме
08:01 15.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на общем пессимизме, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4% - до 3442,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,11%, до 2278,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,8%, до 24359,37 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, до 2677,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,45% - до 7212 пунктов. Японский Nikkei 225 падает на 0,7% - до 26890,5 пункта.
В целом на рынках во вторник наблюдается преимущественно отрицательная динамика, чему способствовал ряд негативных факторов. Во-первых, рынки продолжают следить за геополитической напряженностью. Так, по словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, общий настрой оставался осторожным на фоне сохраняющихся геополитических рисков.
Во-вторых, инвесторы сохраняют некоторую неопределенность относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Большинство аналитиков прогнозируют резкое ужесточение монетарной политики на фоне рекордного ускорения инфляции в стране. Вслед за решением американского регулятора могут последовать аналогичные действия со стороны других мировых центробанков.
Также снижению котировок способствуют статистические данные по Японии, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. ВВП страны в четвертом квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 5,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 5,8%. К предыдущему кварталу ВВП Японии вырос на 1,3%. Аналитики прогнозировали рост на 1,4%.
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