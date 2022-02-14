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Фондовый рынок США просел 14 февраля на фоне напряженности на востоке Европы
07:53 14.02.2022 |
Фондовый рынок США завершил торговую сессию пятницы резким снижением котировок, просевших на фоне напряженности на востоке Европы.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,43% до 34738,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,78% до 13791,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,90% до 4418,64 пункта.
Основными факторами для рынка остаются инфляция и ожидаемое повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Годовая инфляция в США в январе составила 7,5%, что стало рекордным уровнем с февраля 1982 года. Аналитики ожидали ускорения инфляции до 7,3% с декабрьского уровня в 7%.
На фоне высокой инфляции на рынке усилились ожидания более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, почти 62% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5-0,75%. Ранее в ходе торгов этот показатель достигал 80%.
При этом до публикации данных по инфляции в среду такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков, а на прошлой неделе — в среднем менее 10%.Слабая макростатистика не оказала заметного давления на биржи. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале неожиданно упал до 61,7 пункта с январских 67,2 пункта. Эксперты ожидали, напротив, роста индекса до 67,5 пункта. До публикации статистики Dow Jones рос на 0,5%, NASDAQ снижался на 0,3%, S&P 500 — на 0,1%.
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