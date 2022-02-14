Фондовый рынок США просел 14 февраля на фоне напряженности на востоке Европы

Фондовый рынок США завершил торговую сессию пятницы резким снижением котировок, просевших на фоне напряженности на востоке Европы.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,43% до 34738,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,78% до 13791,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,90% до 4418,64 пункта.

Основными факторами для рынка остаются инфляция и ожидаемое повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Годовая инфляция в США в январе составила 7,5%, что стало рекордным уровнем с февраля 1982 года. Аналитики ожидали ускорения инфляции до 7,3% с декабрьского уровня в 7%.

На фоне высокой инфляции на рынке усилились ожидания более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, почти 62% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5-0,75%. Ранее в ходе торгов этот показатель достигал 80%.

При этом до публикации данных по инфляции в среду такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков, а на прошлой неделе — в среднем менее 10%.

Слабая макростатистика не оказала заметного давления на биржи. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале неожиданно упал до 61,7 пункта с январских 67,2 пункта. Эксперты ожидали, напротив, роста индекса до 67,5 пункта. До публикации статистики Dow Jones рос на 0,5%, NASDAQ снижался на 0,3%, S&P 500 — на 0,1%.