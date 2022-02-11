Фондовые биржи Азии 11 февраля в основном снижаются на данных об ускорении инфляции в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на данных о рекордной за 40 лет инфляции в США, биржи Японии закрыты по случаю выходного, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34% - до 3497,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,58%, до 2289,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 24860,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,57%, до 2754,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 7230,5 пункта. Японский Nikkei 225 не торгуется из-за выходного дня, в четверг завершил торги ростом на 0,42%, до 27696,08 пункта.

На рынках в пятницу преобладает отрицательная динамика, чему способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%.

Данные по инфляции представляют собой, своего рода, индикатор состояния экономики. Теперь трейдеры оценивают перспективы более быстрого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Кроме того, рынки обеспокоены ситуацией с китайским сектором недвижимости после того, как застройщик Evergrande оказался на грани дефолта. "Сектор недвижимости Китая, вероятно, останется в центре внимания после того, как предварительные данные показали, что продажи китайских застройщиков за январь снизились", - сообщили газете Wall Street Journal эксперты CGS-CIMB.