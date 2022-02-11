Финансовые новости
- |
- 11.02.22
- |
- 08:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рынок акций США упал 10 февраля на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США
07:53 11.02.2022 |
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.
На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года.
Рост темпов инфляции повышает ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.
Высокая волатильность на рынке акций, вероятно, сохранится до мартовского заседания ФРС, однако трейдеры успокоятся, когда американский ЦБ приступит к подъему ставки и детально обрисует свои дальнейшие планы, отмечает аналитик National Securities Арт Хоган. В настоящее время фондовый рынок пытается найти баланс между опасениями в отношении инфляции и ужесточения политики ФРС, с одной стороны, и более сильными, чем ожидалось, квартальными отчетами компаний - с другой, говорит Хоган.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 526,47 пункта (1,47%) и составил 35241,59 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 83,1 пункта (1,81%) - до 4504,08 пункта.
Nasdaq Composite потерял 304,73 пункта (2,1%) и составил 14185,64 пункта.
Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, подындекс технологических компаний, наиболее чувствительных к повышению процентных ставок, упал на 2,1%. Стоимость акций Qualcomm Inc. снизилась на 5,3%, Advanced Micro Devices Inc. - на 5,3%, Adobe Inc. - на 5,1%, Apple Inc. - на 2,3%.
Стоимость акций PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP). опустилась на 2,1%, несмотря на сильную квартальную отчетность, повышение компанией годовых дивидендов и запуск программы обратного выкупа акций объемом $10 млрд.
Цена бумаг Twitter Inc. снизилась на 2%. Выручка компании, владеющей одноименной сетью микроблогов, за четвертый квартал не оправдала ожиданий, в то время как прибыль без учета разовых факторов совпала с прогнозом. Кроме того, Twitter объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.
Акции Uber Technologies дорожали в начале торгов в четверг благодаря сильной квартальной отчетности: компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале и увеличила выручку больше, чем ожидалось. Торги акциями были приостановлены перед публикацией презентации для инвесторов, на которой Uber сообщила, что ожидает увеличения совокупного объема заказов на 22-25% в год до 2024 года включительно и рассчитывает увеличить EBITDA до $5 млрд к 2024 году. После возобновления торгов акции Uber начали снижаться и завершили сессию падением на 6,1%.
Акции Walt Disney Co. подорожали на 3,4% по итогам торгов. Компания завершила первый квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой и чистой прибылью более $1 млрд благодаря сильным показателям стримингового бизнеса и парков развлечений. Число подписчиков сервиса Disney+ в минувшем квартале выросло на 11,8 млн и достигло 129,8 млн.
Бумаги Coca-Cola Co. выросли в цене на 0,6%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 66%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
|Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи Азии 11 февраля в основном снижаются на данных об ускорении инфляции в США
|Рынок акций США упал 10 февраля на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США
|Дисбаланс в сторону предложения валюты на межбанке, наблюдался большую часть торгов 10 февраля
|В деле ПриватБанка есть пять подозреваемых, других фигурантов устанавливают - НАБУ
|Кредитный портфель украинских банков в 2021г возрос на 9,5%, NPL сократился на 19,8% - НБУ
|Депозитные ставки для физлиц 10.02.22
Это интересно
|Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1
|6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально
|50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года
|В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта UH-60A Black Hawk
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Мощностей для выпуска чипов на 200-мм пластинах по-прежнему не хватает — дефицит начнёт спадать только в 2023 году
|Google отчиталась об успехах двухфакторной аутентификации по умолчанию