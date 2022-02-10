Фондовые биржи АТР 10 февраля закрылись ростом на отчетностях компаний

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги ростом на оптимизме относительно развития экономики, который возрос после публикации финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,17% - до 3485,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,64%, до 2302,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38%, до 24924,35 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,11%, до 2771,93 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,42%, до 27696,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 7288,5 пункта.

Главным событием этой недели является статистика по инфляции в США. Инвесторы по всему миру следят за данными, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции до 7,3%. На этом фоне Федеральная резервная система (ФРС) США может начать ужесточать политику более агрессивно.

Однако инвесторы сохраняют оптимизм, так как финансовые отчеты компаний оказались лучше, чем ожидалось. Так, например, акции Honda Motor выросли более чем на 3% в свете публикации данных об увеличении прибыли на 31% по итогам девяти месяцев 2021-2022 года. Сильные годовые и квартальные итоги говорят о том, что экономика находится в хорошем состоянии и она готова к повышению ставок.

"Несмотря на сохранение неопределенности относительно инфляции, заработной платы и предстоящего повышения процентных ставок... это по сути новая почва. Исторически экономика росла в условиях гораздо более высоких процентных ставок. Почему рынок растет, когда мы завтра планируем услышать эти ужасные новости об инфляции? Одним словом: прибыль. Она намного лучше, чем мы ожидали", - отметил независимый аналитик Луи Навелье (Louis Navellier), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.