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Индексы США 9 февраля выросли, Dow Jones завершил в плюсе 3-й день подряд
07:56 10.02.2022 |
Торги в среду американские фондовые индексы завершили ростом, при этом Dow Jones Industrial Average - в плюсе третью сессию подряд.
Dow Jones Industrial Average увеличился на 305,28 пункта (0,86%) - до 35768,06 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступили акции Walt Disney Co., подорожавшие на 3,3%, Intel Corp. - на 2,3%, Microsoft Corp. - на 2,2% и Salesforce.com Inc. - на 2,1%.
Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 65,64 пункта (1,45%), достигнув 4587,18 пункта. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 295,92 пункта (2,08%) - до 14490,37 пункта.
Инвесторы продолжали оценивать многочисленную корпоративную отчетность.
Котировки акций Chipotle Mexican Grill подскочили более чем на 10% по итогам торгов. Владелец сети ресторанов сократил чистую прибыль в 4-м квартале, но зафиксировал рост показателя за весь 2021 год. Руководство компании планирует более активное расширение бизнеса, чем предполагалось ранее, при этом ставя целью увеличить присутствие в менее крупных городах, которые обеспечивают более высокую маржу прибыли.
Оператор ресторанов Yum! Brands Inc (NYSE:YUM). в 4-м квартале сократил чистую прибыль, но увеличил выручку сильнее ожиданий рынка. Бумаги компании подорожали на 2,2%.
Сервис заказа такси Lyft Inc. увеличил выручку в октябре-декабре на 70% благодаря росту числа поездок и повышению цен. При этом она, а также скорректированная прибыль превзошли консенсус-прогноз. Цена акций компании выросла на 6,8%.
Между тем стоимость CVS Health Corp. снизилась на 5,5%. Сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna, получила в минувшем квартале скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, однако дала неоднозначный прогноз на текущий год.
Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений с 2019 года, достигнутых днем ранее, сообщает MarketWatch. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,947% годовых по сравнению с 1,964% во вторник.
Однако эта смена тенденции на рынке бондов может оказаться временной. Сегодня будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, заявил он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).
"Мы видим некоторое ослабление распродажи облигаций, - сказал главный экономический аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке. - Я думаю, что индекс потребительских цен будет сильным". При этом он добавил, что "всё, кроме самого худшего, уже учтено на рынке облигаций" в среднесрочной перспективе. Некоторые эксперты прогнозируют семь повышений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году для сдерживания инфляции, но, по мнению Энгельке, это "перебор". Он считает вероятным только три-четыре подъема.
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