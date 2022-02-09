Основные фондовые индексы АТР растут 9 февраля на фоне сильных финансовых результатах компаний

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на сильных финансовых отчетностях компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4% - до 3466,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 2300,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,98%, до 24811,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,91%, до 2771,52 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,09%, до 27589 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 7249,1 пункта.

Инвесторы в Азии на этой неделе следят за публикацией финансовых отчетов компаний в надежде получить представление о влиянии пандемии коронавируса на состояние экономики. Днем ранее о чистой прибыли против убытка годом ранее сообщил японский автопроизводитель Nissan Motor. На этом фоне акции компании растут почти на 5%.

В среду ожидается публикация финотчетности Toyota Motor и Honda Motor.

Кроме того, по словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, акциям сектора недвижимости может помочь ослабление ограничений на одобрение ипотечных кредитов в Китае.