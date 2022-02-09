Фондовые индексы США 8 февраля показали рост

Фондовые индексы США во вторник повысились, поскольку инвесторы охотно покупали акции компаний всех отраслей.

S&P 500 поднялся на 37,67 пункта, или на 0,8%, до 4521,54. Dow Jones Industrial Average вырос на 371,65 пункта, или на 1,1%, до 35462,78, а Nasdaq Composite повысился на 178,79 пункта, или на 1,3%, до 14194,45.

S&P пока не восстановил потери, понесенные в ходе январской распродажи. С начала года этот индекс потерял 5,1%.

В последние сессии торги на рынках проходили волатильно, что отчасти обусловлено ожидаемым повышением ставок. Ужесточение политики ФРС происходит на фоне замедляющегося роста экономики, и инвесторы анализируют, какие компании лучше смогут справиться с более сложной конъюнктурой.

"Вопрос в том, верен ли расчет ФРС, - размышляет Питер Лангас, главный портфельный стратег Bessemer Trust. - Смогут ли они найти верный темп повышения ставок и ужесточения политики, который бы помог обуздать инфляцию, но не привел бы к замедлению спроса и не навредил экономике".

В ожидании перехода ФРС к повышению процентных ставок инвесторы продолжают сбрасывать облигации. Доходность 10-летних казначейских бумаг выросла до 1,954%, что является максимумом на закрытие торгов с июля 2019 года. Накануне их доходность составляла 1,915%.

Биткоин в 22.00 по Гринвичу торговался по 44264,13 доллара, то есть на 0,5% дороже, чем за 24 часа до этого. В ходе торгов во вторник биткоин поднимался выше 45 000 долларов, после чего его прирост сократился.

Фьючерсы на нефть Brent во вторник подешевели на 2,1% до 90,78 доллара за баррель. Инвесторы следят за ходом переговоров о возрождении ядерного соглашения с Ираном, результатом которого может стать ослабление санкций в отношении этой страны, что позволит ей экспортировать больше нефти.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил менее 0,1%. В Азии торги прошли неоднородно. Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, а в Гонконге Hang Seng потерял 1%. В материковой части Китая Shanghai Composite подрос на 0,7%.