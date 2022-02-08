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Фондовые биржи АТР 8 февраля торгуются разнонаправленно
08:00 08.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики под воздействием различных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,9%, до 3398,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,01%, до 2240,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,58%, до 24192,4 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,54%, до 2760,52 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 27319 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,91%, до 7176,1 пункта.
Оптимизму инвесторов способствует сезон финансовой отчетности, который покажет, повлияла ли пандемия коронавируса на состояние экономики. Во вторник ожидается публикация результатов SoftBank Group и Nissan Motor.
В то же время инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире. Так, рост числа заболевших коронавирусом увеличивается, что вынуждает правительства вводить дополнительные ограничения.
Кроме того, согласно аналитикам KGI Securities, слова которых приводит газета Wall Street Journal, основное внимание, вероятно, будет сосредоточено на сталелитейных компаниях, поскольку министерство промышленности и информационных технологий Китая подтвердило цель консолидации и реструктуризации сталелитейного сектора.
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