Фондовые индексы США 7 февраля закрылись снижением

Индекс S&P 500 в понедельник торговался волатильно, чередуя взлеты и падения, и в результате закрылся на отметке 4483,87 пункта, потеряв 16,66 пункта, или 0,4%,. Nasdaq Composite опустился на 82,34 пункта, или 0,6%, до 14015,67. Dow Jones Industrial Average завершил торги на отметке 35091,13, примерно на уровне предыдущей сессии.

Начало года для рынков акций выдалось нестабильным, в последние дни колебания усилились из-за резкого изменения цен на акции крупных технологических компаний. На прошлой неделе произошло рекордное падение акций Meta Platforms и самый большой с 2015 года рост акций Amazon.com, после того как эти компании опубликовали финансовые отчеты. Опубликованный в пятницу отчет о занятости в США, оказавшийся лучше, чем ожидалось, также вернул внимание трейдеров к политике центрального банка, которая будет ужесточаться по мере восстановления экономики.

С началом торгов в понедельник S&P 500 и Nasdaq торговались неровно, а во второй половине дня перешли в отступление под давлением динамики акций некоторых из этих тяжеловесов и других технологических компаний.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник снизилась до 1,915% с 1,930%, зафиксированных в пятницу. Котировки этих бумаг колеблются у максимумов с начала года, поскольку инвесторы ожидают от ФРС несколько повышений процентной ставки в ближайшие месяцы.

"Рынки проводят переоценку ситуации, что видно по росту доходности, но я думаю, что мы приближаемся к моменту, когда трудно учесть в ценах еще более решительное ужесточение политики. Сейчас может произойти некоторая стабилизация", - говорит Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,7%.

В Азии торги на основных биржах прошли разнонаправленно. Shanghai Composite вырос на 2% после длительных выходных, связанных с китайским Новым годом, показав самый большой однодневный рост с мая, несмотря на то, что рассчитываемый частными компаниями индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в январе снизился до минимума за пять месяцев.

Гонконгский Hang Seng по итогам торгов изменился незначительно, а японский Nikkei 225 потерял 0,7%.