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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть 7 февраля торгуется без единой динамики после роста в цене на 2%

08:09 07.02.2022 |

Фондовый рынок

 

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются без единой динамики после того, как торговым днем ранее выросли на 2%, Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.03 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,21%, до 93,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,29%, до 92,04 доллара.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается неоднозначная динамика после роста цен более чем на 2% торговым днем ранее. Нефть марки Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Такому оптимизму инвесторов способствовали результаты заседания ОПЕК+, на котором альянс решил не увеличивать сверх плана объем ежемесячной добычи.

Кроме того, позитивным фактором для цен стала волна морозов в Техасе, которая поддержала спрос на "черное золото" в США.

Согласно аналитикам Oanda, слова которых приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель на прошлой неделе из-за падения добычи в США после того, как арктический взрыв нарушил работу в Техасе.
По материалам: ПРАЙМ
 

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