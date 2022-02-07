Рынок акций США 4 февраля закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,06%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов потребительских услуг, нефти и газа и технологий. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах сырья, телекоммуникаций и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,06% до 35.089,74, индекс S&P 500 поднялся на 0,52% до 4.500,54, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,58% до 14.098,0.

Безработица в США в январе неожиданно выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч при прогнозе роста на 150 тысяч.

Такие данные служат для инвесторов еще одним доказательством, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою ставку уже на мартовском заседании. По итогам февральского заседания регулятор отметил, что в условиях высокой инфляции и сильного рынка труда наступает подходящее время для повышения ставки.

"Теперь мысли обратятся к влиянию инфляции и тому, как скоро и как жестко будет действовать ФРС", - заявил газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл (Neil Birrell).