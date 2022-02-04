Фондовый рынок США 3 февраля заметно снизился на негативе от Meta

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 3,74% до 13878,82 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,45% до 35111,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,44% до 4477,44 пункта.

На Нью-Йоркской бирже в четверг больше всего обесценилась Meta - материнская компания Facebook, потерявшая 26,4%, то есть ее рыночная стоимость снизилась более чем на $230 млрд.

Как передает Укринформ, об этом сообщает «Нью-Йорк таймс».

В среду Meta заявила, что изменения, введенные в прошлом году компанией Apple, обойдутся ей в текущем году примерно в $10 млрд неполученного дохода от рекламы. Добавленные Apple функции конфиденциальности - это удар по рекламодателям, отслеживающим поведение потребителей в интернете для определения целевой рекламы, заявили в Meta.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг отметил, что ей трудно конкурировать с приложением для коротких видеороликов TikTok, и что Facebook впервые потерял пользователей по всему миру.

По данным исследовательской компании Birinyi Associates, падение рыночной капитализации Meta до $650 млрд стало сильнейшим однодневным удешевлением какой-либо американской компании (для сравнения: Apple и Microsoft в 2020 году потеряли $180 млрд).

Другие компании социальных сетей тоже потеряли в цене, в частности, Twitter - 5,5%.

Также в четверг подешевели акции Apple, Microsoft и Google.

Акции Amazon упали на 7,8%. Гигант онлайн-коммерции заявил в четверг, что его прибыль в четвертом квартале 2021 года снизилась до $3,5 млрд, тогда как в четвертом квартале 2020-го компания заработала $6,9 млрд.

На 16,8% снизились акции Spotify - после того, как компания заявила, что ожидает замедления роста количества подписчиков в 2022 году.

Как отмечается, торги в четверг положили конец четырехдневному подъему стоимости ценных бумаг после резкого падения в январе. Это падение было связано с повышением процентных ставок для предприятий, потребителей и фондовых инвесторов, поскольку Федеральная резервная система США готовится повышать стоимость ссуд, чтобы обуздать инфляцию.

Кроме того, в четверг министерство труда США сообщило об очередном снижении количества заявок на пособия по безработице: на прошлой неделе оно упало на 23 тыс. - до 238 тыс. Эти данные свидетельствуют о том, что волна заболеваемости, вызванная Омикроном, отступает.

Главной экономической новостью недели станет пятничный отчет о занятости в США по итогам января, когда последняя волна коронавируса была наиболее разрушительной. Прогнозы колеблются от увеличения количества рабочих мест на 250 тыс. до потери 400 тыс. Эти оценки повлияют на реализацию планов Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.