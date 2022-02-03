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Фондовые биржи Азии 3 февраля в основном снижаются
07:58 03.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном снижаются на фоне слабых праздничных торгов, инвесторы также обращают внимание на финансовые результаты компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET южнокорейский KOSPI рос на 2,12%, до 2719,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,16%, до 7076,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,04%, до 27247,5 пункта.
Биржи Гонконга и Китая закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов понедельника, 31 января, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,07%, до 23802,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы, 28 января, снижением на 0,97% - до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта.
Азиатские торги затронуло падение стоимости акций Meta Platforms. Бумаги компании после публикации ночного отчета падают в цене на предторгах на 23%, так как финансовые показатели не оправдали ожидания аналитиков.
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