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Фондовые биржи Австралии и Японии растут 2 февраля более чем на 1% на корпоративных новостях
08:00 02.02.2022 |
Фондовые индексы Австралии и Японии в среду растут более чем на 1% на фоне сезона корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.
Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты на выходные.
По состоянию на 7.20 EET японский индекс Nikkei 225 рос на 1,36% - до 27534 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,35%, до 7100,8 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index по итогам торгов понедельника, 31 января, вырос на 1,15% - до 23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы, 28 января, снижением на 0,97% - до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% - до 2663,34 пункта.
Оптимизму на азиатских фондовых рынках в среду способствует сезон финансовых отчетностей. Инвесторы надеются, что пандемия коронавируса не сильно повлияла на восстановление экономики.
В среду ожидается публикация финотчетов Sony Group, Mitsubishi Electric и Lenovo.
Акции японского автоконцерна Mitsubishi Motors растут на 4,56%, продолжая отыгрывать отчетность, опубликованную в начале недели. Концерн получил чистую прибыль за 9 месяцев 2021-2022 финансового года против убытка годом ранее.
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