Рынок акций США 1 февраля закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,78%

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,78% и составил 35.405,24, индекс S&P 500 поднялся на 0,69% до 4.546,54, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,75% до 14.346,0.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетности. Так, чистая прибыль ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, в 2021 году составила 23 миллиарда долларов против убытка в 22,4 миллиарда годом ранее, выручка компании увеличилась в 1,6 раза - до 285,6 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 3,4%.

После закрытия торгов вторника в США также будут опубликованы финансовые отчеты таких компаний как Alphabet, General Motors и Starbucks.