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Фондовые биржи Австралии и Японии растут 1 февраля
08:07 01.02.2022 |
Фондовые индексы Австралии и Японии во вторник растут на статистике по безработице в Японии, которая оказалась лучше прогноза, свидетельствуют данные торгов.
Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем.
По состоянию на 7.46 EET японский индекс Nikkei 225 рос на 0,17% - до 27049 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 7016,5 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос по итогам торгов понедельника на 1,15% - до 23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы снижением на 0,97% - до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% - до 2663,34 пункта.
Оптимизму инвесторов способствовали данные по рынку труда в Японии. Так, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в декабре 2021 года снизилась до 2,7% с 2,8% в ноябре. Аналитики же ожидали сохранения показателя на уровне ноября.
Кроме того, ранее во вторник Резервный банк Австралии радикально пересмотрел свои прогнозы по экономике в сторону повышения, признав, что экономика работает намного лучше, чем ожидалось. Регулятор также сохранил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,1%.
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