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Фондовые индексы США в последний день января закрылись с повышением
08:03 01.02.2022 |
Индекс S&P 500 в понедельник вырос, но январь стал для него худшим месяцем с марта 2020 года. Ожидания насчет повышения процентных ставок ударили по спросу на акции.
В январе S&P 500 снизился на 5,3%. Трейдеры пытаются оценить, насколько быстро Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в ответ на завышенную инфляцию и ограниченный рынок труда.
На прошлой неделе ФРС просигнализировала, что начнет повышать процентные ставки в середине марта для борьбы с инфляцией. Ожидаемый отход от крайне низких ставок подорвал для многих инвесторов привлекательность дорогих акций компаний, обещающих сильный рост в будущем.
По итогам торгов в понедельник S&P 500 вырос на 83,70 пункта, или 1,9%, до 4515,55 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 406,39 пункта, или 1,2%, до 35131,86 пункта. Nasdaq Composite вырос на 469,31 пункта, или 3,4%, до 14239,88 пункта.
Некоторые инвесторы беспокоятся, что ужесточение денежно-кредитной политики, которая поддерживала экономику в период пандемии, окажет давление на технологический сектор.
"Волатильность в этом году достигла экстремального уровня, - прокомментировала Луиза Дадли, менеджер портфеля акций в Federated Hermes. - Участники рынка особенно опасаются продолжающегося укрепления ожиданий насчет повышения процентных ставок. Показатели инфляции в США определенно достигли крайне высоких уровней, и власти страны сделают все, что в их силах".
Дадли ожидает ослабления волатильности по мере того, как инвесторы получат больше информации о том, достигла ли инфляция пика и какое влияние компании прогнозируют со стороны более высоких цен на энергоносители, рабочую силу и материалы. Сегодня до начала торгов о результатах должны отчитаться Otis Worldwide и L3Harris Technologies.
Акции Netflix выросли на 11%, акции Sony в США выросли на 4,5%.
Акции Citrix Systems подешевели на 3,61% после того, как разработчик облачных сервисов заявил, что будет преобразован в частную компанию посредством сделки стоимостью 16,5 млрд долларов.
Бумаги L3Harris Technologies упали на 4,3% - оборонная и аэрокосмическая компания представила неблагоприятный прогноз по выручке.
Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла с пятничных 1,779% до 1,780.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,7%. В Китае и Южной Корее рынки были закрыты в связи с праздником. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 прибавили более 1%.
Акции Macau Legend Development на Гонконгской бирже упали на 19% после сообщений в СМИ об аресте на выходных гендиректора компании по подозрению в отмывании денег и незаконной игорной деятельности, включая интернет-казино.
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