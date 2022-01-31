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Фондовые биржи Японии и Австралии закрыли торги разнонаправленно
12:06 31.01.2022 |
Фондовые биржи Японии и Австралии закрыли торги без единой динамики на общей волатильности, свидетельствуют данные торгов.
Биржа Гонконга в понедельник завершила торги раньше обычного, а биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,07% - до 27001,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24% - до 6971,6 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос по итогам торгов понедельника на 1,15% - до 23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы снижением на 0,97% - до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% - до 2663,34 пункта.
Аналитики полагают, что торги в ближайшее время останутся волатильными, так как инвесторы по всему миру оценивают действия центробанков, которые начали ужесточать свою политику. Так, на прошлой неделе американская ФРС дала понять, что будет ужесточать политику более агрессивно, чтобы сдержать инфляцию.
"Перспективы повышения ставок и сокращение глобальной ликвидности в сжатые сроки влекут за собой ощутимые риски нестабильности на рынках", - отметил аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), которого цитирует агентство Франс Пресс.
В то же время инвесторы следят за сезоном отчетностей. Так, в понедельник свой отчет представил японский автоконцерн Mitsubishi Motors. Он получил чистую прибыль в 44,737 миллиарда иен (387,6 миллиона долларов) против убытка в 243,968 миллиарда иен (2,11 миллиарда долларов) годом ранее. Акции компании подорожали на 1,25%.
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