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Рынок акций США 28 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,65%
07:20 31.01.2022 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, телекоммуникаций и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,65%, индекс S&P 500 подорожал на 2,43%, индекс NASDAQ Composite вырос на 3,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Visa Inc Class A, которые подорожали на 21,85 п. (10,60%), закрывшись на отметке в 228,00. Котировки Apple Inc выросли на 11,11 п. (6,98%), завершив торги на уровне 170,33. Бумаги Salesforce.com Inc выросли в цене на 9,39 п. (4,41%), закрывшись на отметке 222,13.
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