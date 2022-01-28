Американские фондовые индексы 27 января снизились на 0,1-1,4%

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста.

Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal. Индекс VIX, который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных. Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100-процентную вероятность подъема ставки в марте и 70-процентный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. - до 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 265 тыс., сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 260 тыс. Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма "омикрон", пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 7,31 пункта (0,02%) и составил 34160,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 23,42 пункта (0,54%) - до 4326,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 189,34 пункта (1,4%) и составил 13352,78 пункта.

Бумаги Comcast Corp. опустились на 0,9%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 9,6%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы благодаря существенному повышению доходов подразделения NBCUniversal.

Акции McDonald's Corp. потеряли в цене 0,4%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания отчиталась о худших, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года.

Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. в минувшем квартале получила скорректированную прибыль впервые за два года, причем показатель оказался лучше прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 2%.

Котировки акций Intel Corp. снизились на 7%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 21%, но увеличил выручку на 3%, что оказалось лучше прогноза рынка.

Бумаги Tesla Inc. подешевели на 11,55%, хотя американский производитель электромобилей зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.

Тем временем акции MasterCard Inc. подорожали на 1,7%. Одна из крупнейших платежных систем в мире в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также нарастила выручку, причем два последних показателя превзошли ожидания рынка.