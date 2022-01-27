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Фондовые биржи Азии падают 27 января после заседания ФРС
08:01 27.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг сильно снижаются после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 0,88%, до 3425,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,55%, до 2293,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,39%, до 23705,38 пункта, южнокорейский KOSPI - на 3,03%, до 2627,34 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,15%, до 26158 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,93%, до 6827,3 пункта.
Инвесторы всего мира в четверг утром оценивают принятые накануне решения ФРС, которая сигнализировала о вероятном повышении учётной ставки в ближайшем будущем. Кроме того, регулятор принял решение сохранить темпы сворачивание выкупа финансовых активов с рынка, в феврале объем выкупа снизится до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе, а в марте выкуп будет завершен.
После публикации решения Федрезерва его глава Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что не может назвать точных сроков повышения ставки. "Он сказал, что есть возможности для повышения и намерения сократить существенную часть баланса, он не уточнил темпов ужесточения, которые могут вызвать дополнительную неопределенность на рынке", - заявили газете Wall Street Journal аналитики KGI Securities.
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