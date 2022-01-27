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Фондовые индексы США завершили торги 26 января без единой динамики
07:54 27.01.2022 |
Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 129,64 пункта (0,38%) и составил 34168,09 пункта.
Standard & Poor's 500 потерял 6,52 пункта (0,15%) и составил 4349,93 пункта.
Значение Nasdaq Composite увеличилось на 2,82 пункта (0,02%) до 13542,12 пункта.
Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
"Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении ФРС.
В то же время поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.
Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. "Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.
Между тем трейдеры следили за продолжающимся сезоном отчетностей американских компаний.
Акции Boeing Co. потеряли в цене 4,8% на новости о том, что выручка компании упала на 3,3% и оказалась хуже прогноза рынка, ждавшего ее роста.
Биржевой оператор Nasdaq Inc. в октябре-декабре увеличил прибыль на 16%, выручку - на 12%, причем последний показатель и скорректированная прибыль оказались выше ожиданий экспертов. Стоимость акций Nasdaq упала на 3,1%.
Телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc. в минувшем квартале вернулась на прибыльный уровень, её скорректированная прибыль и выручка оказались выше прогнозов. Капитализация AT&T, тем не менее, снизилась на 8,4%.
Цена акций Freeport-McMoRan Inc. упала на 3%, хотя производитель меди и золота в последнем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 57%, выручку на 37%.
Бумаги Automatic Data Processing потеряли в цене 9%, несмотря на то, что поставщик программного обеспечения и услуг для управления персоналом во втором квартале 2022 финансового года получил чистую прибыль и выручку, превзошедшие прогнозы аналитиков.
Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark (NYSE:KMB) Corp. в октябре-декабре года снизил чистую прибыль на треть, несмотря на рост выручки, из-за повышения расходов. Стоимость компании упала на 3,4%.
Тем временем продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 725 тыс. домов (рост на 11,7% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 744 тыс. (скачок на 12,4%).
Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 1,8% с объявленного ранее ноябрьского уровня - до 757 тыс., сообщает MarketWatch.
Котировки акций крупных американских строительных компаний Lennar Corp. и KB Home снизились на 4,5% и 4,8% соответственно.
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