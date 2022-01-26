Фондовые биржи АТР 26 января закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды без единой динамики в ожидании новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,66% - до 3455,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 2329,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,19%, до 24289,9 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,41% - до 2709,24 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 27011,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 в среду не торгуется. Во вторник индекс закрылся на уровне 6961,6 пункта.

"Азиатские акции показали смешанную динамику в среду после очередной волатильной сессии в США, предшествующей решению ФРС по монетарной политике", - прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).

Американские биржи завершили торги вторника падением более чем на 1%. В центре внимания инвесторов заседание ФРС США, итоги которого будут оглашены позднее в среду. Рынки ожидают, что ФРС ужесточит монетарную политику, но пока не понятно, насколько "ястребиным" окажется настроение регулятора. Инвесторы предпочитают не рисковать до оглашения итогов заседания.