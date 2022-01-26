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Фондовые индексы США 25 января снизились в ожидании итогов заседания Федрезерва
07:52 26.01.2022 |
Фондовый рынок США завершил торговую сессию вторника снижением котировок в ожидании сигналов от Федеральной резервной системы относительно ужесточения монетарной политики.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,19%, до 34297,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,28%, до 13539,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 4356,45 пункта.
Рынки ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которое началось во вторник. По данным CME Group, почти 90% аналитиков считают, что регулятор уже в марте решится на повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции.
На настроениях участников торгов также сказывается напряженность вокруг Украины. Если ситуация выльется в военный конфликт, это может привести к росту мировых цен на энергоносители, предупредили во вторник представители Международного валютного фонда.
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