Фондовые биржи Азии падают 25 января на перспективах ужесточения политики ФРС США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются более чем на 1% на возможном ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,12%, до 3484,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,65%, до 2352,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,36%, до 24321,63 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,92%, до 2710,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,55%, до 6957,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,98%, до 27039,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается сильное снижение, поскольку инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики в США, что повлияет на притоки ликвидности на рынки в глобальном масштабе.

"Основное внимание, вероятно, будет по-прежнему уделяться результатам предстоящего заседания Федеральной резервной системы", - сказали газете Wall Street Journal аналитики KGI Securities.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией - всплеском числа обнаружений инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", помня о постоянно вводимых правительствами разных стран ограничительных мерах, которые замедляют восстановление экономики.