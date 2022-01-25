Биржи США 24 января закрылись незначительным ростом

Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%, до 34364,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,63%, до 13855,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 4410,13 пункта.

Центральным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Большинство трейдеров полагает, что ставку Федрезерв поднимет уже на мартовском заседании.

По словам старшего стратега по ставкам Rabobank Лина Грэма-Тэйлора (Lyn Graham-Taylor), которого цитирует газета Wall Street Journal, центробанк обеспокоен быстрым ростом потребительских цен, поэтому рассматривает "агрессивные" меры по ужесточению своей политики.

В свою очередь, эксперт полагает, что инфляция замедлится в этом году, а ФРС не будет повышать ставку столько раз, сколько ожидает рынок.

Кроме того, в четверг будет опубликована первая оценка роста ВВП США за прошлый квартал. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале американская экономика выросла на 5,4% против роста на 2,3% в третьем квартале.