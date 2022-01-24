Фондовые биржи АТР 24 января закрылись в понедельник без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника без единой динамики - японская макростатистика поддержала позитивные настроения, а грядущее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США сдержало аппетит к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04%, до 3524,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 24392,24 пункта; гонконгский Hang Seng Index упал на 1,24%, до 24656,46, пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,49%, до 2792 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, до 7139,5 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,24%, до 27588,37 пункта.

Инвесторы по всему миру будут следить за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут оглашены в среду. В начале января регулятор опубликовал "ястребиный" протокол, поэтому рынки ждут, что Федрезерв ужесточит монетарную политику.

"На рынке доминирующим фактором на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и, вероятно, это сдержит рисковые настроения. Рынки ожидают, что регулятор, вероятно, объявит об окончании количественного смягчения и неизбежном повышении ставок", - сообщили агентству Франс Пресс старшие экономисты ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal) и Николас Мапа (Nicholas Mapa).

При этом оптимизма на рынки добавила статистика из Японии. Так, индекс деловой активности в производственном секторе страны вырос до 54,6 пункта с 54,3 пункта в декабре.