Основные фондовые индексы США 21 января закрылись снижением

Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%, до 34265,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,72%, до 13768,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,89%, до 4397,94 пункта.

Одним из главных источников рисков остается неопределенность вокруг действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Итоги следующего заседания Федрезерва будут опубликованы в среду. Основной момент, волнующий инвесторов, - сроки и величина повышения учётной ставки.

"Мы бы подождали больше ясности от ФРС перед тем, как менять наш осторожный взгляд на акции", - сказал агентству Блумберг стратег Jefferies International Мохит Кумар (Mohit Kumar).

Наибольшее снижение при этом демонстрирует технологический сектор, дополнительное давление оказывают результаты сезона отчетности. В частности, акции Netflix рухнули в цене более чем на 22% на публикации финансовых показателей - за прошлый год и прибыль, и выручка компании выросли, однако прибыль за четвертый квартал сократилась вдвое. Кроме того, инвесторов разочаровало количество новых пользователей, которое оказалось меньше прогнозов.