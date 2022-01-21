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Фондовые индексы США резко упали 20 января в результате начавшейся к концу торгов распродажи
07:50 21.01.2022 |
Американские фондовые индексы упали в четверг в результате начавшейся к концу торгов распродажи, нивелировавшей рост, наблюдавшийся в начале торговой сессии. Инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективой ужесточения денежно-кредитной политики и замедления роста.
Nasdaq Composite Index в четверг снизился на 186,23 пункта, или 1,3%, до 14154,02. От внутридневного максимума до внутридневного минимума индекс упал более чем на 3%. Сейчас он почти на 12% ниже ноябрьского максимума.
Dow Jones Industrial Average потерял 313,26 пункта, или 0,9%, закрывшись на отметке 34715,39. Индекс снижается уже пятую сессию подряд, продолжая самый длинный с сентября цикл снижения. Из последних 11 сессий DJIA снизился в девяти. S&P 500 упал на 50,03 пункта, или 1,1%, до 4482,73.
Стратег-аналитик Wells Fargo Investment Institute Самир Самана не видит ничего удивительного в начавшейся к концу торгов распродаже. Распродажи обычно продолжаются какое-то время, пока инвесторы не нащупают реальное дно, говорит он. В такой день, как этот четверг, вполне вероятно, что некоторые трейдеры решили использовать утренний рост, чтобы сократить часть потерь, понесенных во время предыдущих распродаж.
"Просто рынки таким образом ищут дно, - отмечает Самана. - Это занимает несколько дней".
Действительно, сильные колебания на фондовом рынке показывают, что инвесторы пытаются понять, как далеко зайдет текущая распродажа. В среду Nasdaq Composite закрылся с откатом более чем на 10% от своего исторического максимума, в результате чего оказался на территории коррекции.
"Всякий раз, когда наблюдается подобное снижение котировок акций, как в этом году, следует помнить, что риск обвала растет, а не снижается", - говорит Николас Колас из DataTrek Research.
Инвесторы столкнулись с перспективой неоднократного повышения процентных ставок, охлаждения экономического роста и усиления инфляции, которая уже взлетела до максимумов за несколько десятилетий. Участники рынков начали 2022 год с переоценки сценария времен пандемии, который в значительной степени был ориентирован на подъем акций роста, таких как бумаги технологических корпораций. За последние сессии инвесторы перевели капитал из быстрорастущих технологических компаний в сектора, которые, как ожидается, покажут лучшие результаты в следующем году, такие как финансовый и нефтегазовый.
Инвесторы продают государственные облигации в ожидании повышения процентных ставок. Это увеличивает доходность облигаций и оказывает давление на акции технологических компаний, будущие прибыли которых становятся менее весомыми по сравнению с доходом от облигаций с растущей доходностью.
"Я не вижу на рынке ничего такого, что бы меня действительно тревожило. Никто не советует 'бросаться наутек', но есть те, кто говорит, что собирается снизить риск и перейти в другие области рынка", - говорит Кара Мерфи, инвестиционный директор Kestra Holdings.
В среду технологический Nasdaq Composite потерял 1,1%.
В четверг вышло несколько экономических отчетов, в том числе еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице в США. Число первичных заявок на прошлой неделе подскочило до 286 000 с 231 000.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре упали на 7,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом продажи за весь 2021 год достигли 15-летнего максимума.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,833%. В последние недели она стабильно растет. Доходность эталонных немецких облигаций еще больше ушла на отрицательную территорию, тогда как вчера впервые с 2019 года ненадолго стала положительной. В четверг доходность 10-летних немецких государственных облигаций опустилась до -0,015% с -0,014% в среду.
Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,4%, тогда как в материковом Китае индекс Shanghai Composite снизился на 0,1%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, а панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5%.
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