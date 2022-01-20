Фондовые биржи АТР 20 января в основном растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут после решения центробанка Китая по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,29% - до 3568,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшался на 0,35%, до 2433,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 2,34% - до 24693,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,53%, до 2857,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 7338,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,15%, до 27782 пунктов.

Народный банк Китая (Центробанк) в четверг вновь понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), в этот раз сразу на 10 базисных пунктов - до 3,7%. Данное решение обусловлено планами регулятора снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику.

Кроме того, ранее в четверг была опубликована статистика по Японии, согласно которой экспорт страны в декабре увеличился на 17,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 16%. Импорт за тот же период вырос на 41,1% при прогнозе роста на 42,8%.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире. Многие страны ужесточили ограничения из-за вспышек COVID-19. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, усилия Китая свести заболеваемость коронавирусом к нулю останутся в центре внимания в преддверии сезона путешествий в китайский Новый год и предстоящих зимних Олимпийских игр.