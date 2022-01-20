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АНАЛИТИКА

Американские фондовые индексы 19 января снизились на 1-1,2%

07:54 20.01.2022 |

Фондовый рынок

 

Фондовые рынки США завершили торги в среду отрицательной динамикой, несмотря на позитивное начало сессии.

В начале торгов положительным фактором для рынка акций было снижение доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка десятилетних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых против 1,876% на закрытие предыдущей сессии.

И все же доходность US Treasuries находится на максимумах за 2 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"Увеличение доходности бондов отражает растущее беспокойство рынка относительно того, что центральные банки могут поднять ставки и более агрессивно сворачивать программу количественного смягчения, чем предполагалось изначально", - отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

При этом рынок ждет, что доходность гособлигаций продолжит расти. "Я думаю, что доходность 10-летних облигаций США превысит 2% в какой-то момент в первом квартале", - отметил глава по инвестициям в Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстал.

Это негативно сказывается на рынке акций, и особенно на котировках бумаг технологических компаний. "Инфляция и беспокойство из-за ставок никуда не денутся в скором времени, а растущие ожидания трейдеров относительно повышения ставки больше чем на 25 базисных пунктов увеличивают негативный настрой на фондовых рынках", - написал ведущий аналитик брокерской компании Oanda Крейг Эрлам.

Свежие статданные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,702 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта 2021 года. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение числа новостроек в США в декабре до 1,65 млн по сравнению с 1,679 млн - ранее объявленным уровнем предыдущего месяца.

Между тем в центре внимания рынка оставался начавшийся сезон отчетности компаний, который традиционно стартовал с публикации финпоказателей крупнейших банков Уолл-стрит.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии упало на 0,96% и составило 35028,65 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Boeing Co (NYSE:BA). (-3,5%), Caterpillar Inc (NYSE:CAT). (-3,1%) и American Express Co (NYSE:AXP). (-2,9%).

Standard & Poor's 500 снизился на 0,97% - до 4532,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,15% и составил 14340,26 пункта.

U.S. Bancorp увеличил чистую прибыль в минувшем квартале примерно на 10%, показатель, рассчитанный на акцию, превзошел прогнозы рынка. Тем не менее, банк сократил выручку до $5,68 млрд с $5,75 млрд годом ранее, которая к тому же оказалась ниже консенсус-прогноза. Стоимость акций U.S. Bancorp снизилась на 7,8%.

Котировки акций State Street Corp (NYSE:STT) упали на 7,1%. Чистая прибыль банка в расчете на акцию в четвертом квартале в размере $1,78 не оправдала прогнозов экспертов, ожидавших показатель на уровне $1,88.

Котировки бумаг Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), о планах покупки которой днем ранее сообщила Microsoft (NASDAQ:MSFT), упали на 0,2%. Аналитики Atlantic Equities ухудшили прогноз цены акций Activision Blizzard до $95 со $100, Credit Suisse (SIX:CSGN) - до $95 со $125. В обоих случаях рекомендация была снижена до "нейтрального уровня" с "выше рынка". Wells Fargo (NYSE:WFC) ухудшил рейтинг до "на уровне рынка" с "выше рынка", при этом прогнозные котировки остались на отметке $95.

Акции крупнейших американских строительных компаний, снизились в среду, несмотря на рост новостроек. Котировки бумаг KB Home опустились на 4%, D.R. Horton Inc. - на 3,3%, Lennar Corp (NYSE:LEN). - на 4,4%. Эксперты KeyBanc Capital понизили рекомендации для акций KB Home и Lennar до "ниже рынка" с "на уровне рынка", D.R. Horton Inc. - до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Morgan Stanley (NYSE:MS) увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 6,8% в последнем квартале 2021 года. При этом прибыль в расчете на акцию превысила прогноз аналитиков, но показатель выручки оказался хуже ожиданий. Котировки акций банка выросли на 1,8%.

Bank of America Corp (NYSE:BAC)., второй по размеру активов банк США, в четвертом квартале получил чистую прибыль в расчете на акцию выше консенсус-прогноза, выручка оказалась чуть меньше прогнозов. Бумаги BofA прибавили в цене 0,4%.

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc. увеличила чистую квартальную прибыль на 84%, выручку - на 12,6%. Бумаги медицинского страховщика подорожали на 0,3%.

Procter & Gamble Co (NYSE:PG). (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 6%. В то же время оба показателя превзошли прогнозы рынка. Капитализация P&G увеличилась на 3,4%.

Акции биофармацевтической компании Zogenix Inc. подскочили в цене на 66% после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны бельгийского конкурента UCB S.A. в рамках сделки стоимостью до $1,9 млрд.
По материалам: investing.com
 

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