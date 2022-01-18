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Фондовые биржи АТР 18 января закрылись в основном в минусе
11:37 18.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно снижением после того, как ЦБ Японии понизил свои прогнозы по ВВП и инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 3569,91 пункта. Остальные индексы завершили день в красной зоне: индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,33%, до 2464,83 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,51%, до 24095 пунктов, Южнокорейский KOSPI опустился на 0,89%, до 2864,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 7408,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 28257,25 пункта.
Фондовые рынки Азии завершили торги вторник преимущественно снижением после того, как центробанк Японии понизил свои прогнозы относительно экономики страны.
Так, регулятор понизил прогноз роста ВВП страны на 2021 финансовый год (с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года) до 2,8%. В октябре ожидался рост на 3,4%. Кроме того, японский регулятор сохранил прогноз инфляции на текущий финансовый год на нулевом уровне, а на 2022 и 2023 финансовые годы - повысил до 1,1% (в октябре ожидалось 0,9% и 1% соответственно).
Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные по Японии, согласно которым объем промышленного производства в ноябре вырос на 7% к октябрю, тогда как аналитики ждали роста показателя на 7,2%.
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