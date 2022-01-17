Фондовые биржи АТР 17 января закрылись преимущественно ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно ростом после публикации ряда статданных в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,58%, до 3541,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,54%, до 2473,01 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,68%, до 24218,03 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,09%, до 2890,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%, до 7417,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,74%, до 28333,52 пункта.

Оптимизм на азиатских биржах поддержала статистика из Китая, которая превзошла ожидания аналитиков. Так, ВВП страны по итогам года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом. В том числе в четвертом квартале экономика выросла в годовом выражении на 4% при прогнозе роста на 3,6%, а в квартальном - на 1,6% при прогнозе роста на 1,1%.

Помимо этого, уровень безработицы в Китае по итогам года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%.