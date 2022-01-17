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Рынок акций США 14 января закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,56%
07:17 17.01.2022 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и потребительских товаров.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,56%, до 35911,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,59%, до 14893,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,08%, до 4662,85 пункта.
Перед началом торгов крупнейшие банки опубликовали свои финансовые результаты за 2021 год и предыдущий квартал, которые разочаровали инвесторов. Так, Citigroup сообщила о снижении выручки за год, в четвертом квартале она выросла только на 1%. Показатель прибыли за прошедшие три месяца оказался лишь немного выше прогнозов - 17,02 миллиарда долларов против 17,01 миллиарда. Акции банка дешевеют на 2,9%.
Бумаги JPMorgan Chase пали в цене почти на 5% после того, как банк сообщил о снижении уровня прибыли за четвертый квартал на 14% в годовом выражении. В то же время прибыль за весь 2021 год подскочила в 1,6 раза. Выручка за прошлый год увеличилась только на 1%, за квартал показатель почти не изменился.
Слабая статистика также давила на фондовые индексы. Объем розничных продаж в США в декабре упал на 1,9% по сравнению с ноябрем, в то время как ожидалось снижение только на 0,1%. Объем промпроизводства в США в декабре неожиданно снизился на 0,1% к ноябрю. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе снизился хуже прогноза - до 68,8 пункта с декабрьских 70,6 пункта.
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