Финансовые новости
- |
- 14.01.22
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 14 января закрылись снижением
11:26 14.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением, последовав примеру американских "коллег", свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,96%, до 3521,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на символические 0,02%, до 2435,4 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,19%, до 24383,32 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,36%, до 2921,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,08%, до 7393,9 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 1,28%, до 28124,28 пункта.
На азиатских рынках сохраняются волнения относительно монетарной политики мировых центробанков, в частности относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американские биржи закрыли торги четверга падением. Причем индекс технологических компаний Nasdaq потерял сразу 2,5%.
Инвесторы оценивают, насколько резко ФРС будет ужесточать монетарную политику, ведь ситуация с "омикроном" ухудшается, а это может оказать негативное влияние на развитие мировой экономики. Аналитики полагают, что Федрезерв уже настроился повысить ставку в марте и это будет не единственное повышение.
"Последние комментарии ФРС говорят о том, что она открыта для повышения процентной ставки в марте, а это означает, что вероятность четырех повышений в течение этого года растет... Финансовые рынки не могут исключить возможность того, что число повышений ставки может достичь и пяти", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нерезиденты бегут из ОВГЗ и сметают валюту на межбанке
|Информационная шизофрения Банковой. Как у Зеленского будут одновременно агитировать за НАТО и дружить с Россией
|Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
|«Льготный» газ и регулирование цен: Каким боком украинцам вылезет социальный популизм власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро и иене на торгах 14 января
|НБУ выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию независимости Украины
|Справочный курс гривны 12 января понижен на 19,14 коп до 27,6906 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 14 января закрылись снижением
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.01.22
Это интересно
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере
|BMW показала, как работает «руль будущего»
|BMW представила 619-сильный электрокар iX M60