Фондовые биржи АТР 14 января закрылись снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением, последовав примеру американских "коллег", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,96%, до 3521,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на символические 0,02%, до 2435,4 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,19%, до 24383,32 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,36%, до 2921,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,08%, до 7393,9 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 1,28%, до 28124,28 пункта.

На азиатских рынках сохраняются волнения относительно монетарной политики мировых центробанков, в частности относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американские биржи закрыли торги четверга падением. Причем индекс технологических компаний Nasdaq потерял сразу 2,5%.

Инвесторы оценивают, насколько резко ФРС будет ужесточать монетарную политику, ведь ситуация с "омикроном" ухудшается, а это может оказать негативное влияние на развитие мировой экономики. Аналитики полагают, что Федрезерв уже настроился повысить ставку в марте и это будет не единственное повышение.

"Последние комментарии ФРС говорят о том, что она открыта для повышения процентной ставки в марте, а это означает, что вероятность четырех повышений в течение этого года растет... Финансовые рынки не могут исключить возможность того, что число повышений ставки может достичь и пяти", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).