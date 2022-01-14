Американские фондовые индексы упали 13 января на фоне снижения акций технологического сектора

Основные фондовые индексы США в четверг упали на фоне снижения акций технологического сектора. Nasdaq Composite завершил сессию на самом низком уровне закрытия с октября.

Акции компаний технологического сектора оказались под давлением в начале года, в то время как доходность казначейских облигаций росла. Более высокая доходность облигаций снижает привлекательность будущей прибыли, которую сулят акции многих технологических компаний.

По итогам торгов S&P 500 упал на 67,32 пункта, или 1,4%, до 4659,03 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 176,70 пункта, или 0,5%, до 36113,62 пункта. Nasdaq Composite упал на 381,58 пункта, или 2,5%, до 14806,81 пункта.

Падение демонстрировали акции крупнейших американских компаний. Акции Apple упали на 1,9%, бумаги Microsoft подешевели на 4,2%.

Технологический сектор упал на 2,7%, показав худшие результаты в составе S&P 500. На текущий момент в этом году потери сектора составляют 5,6%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизилась до 1,708% с 1,723% в среду.

Инвесторы внимательно следят за всем, что может повлиять на расчеты ФРС по поводу ужесточения денежно-кредитной политики с целью борьбы с инфляцией. Представители центробанка указали, что повышение ставок может произойти уже в марте. Джеймс Буллард в среду заявил, что в 2022 году, скорее всего, будет четыре повышения.

Управляющая ФРС Лаэль Брейнард в четверг сказала на выступлении в конгрессе, что меры по сокращению инфляции - "наиболее важная задача центробанка". Брейнард выдвинута на пост заместителя главы ФРС.

"Главная тема - представление рынка о следующих шагах центробанка. Рынок ищет баланс между двумя факторами: сокращением поддержки за счет денежно-кредитной политики и хорошим состоянием экономики в целом, плюс показатели прибыли, которые сейчас начнут публиковаться, на наш взгляд, будут довольно высокими", - говорит Люк Филип, директор по инвестициям в SYZ Private Banking.

Инвесторы изучают данные, согласно которым число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе с коррекцией на сезонность выросло до 230 000, что превышает оценки аналитиков. В последние два месяца из-за нехватки рабочей силы число заявок было вблизи докоронавирусных минимумов.

Другие данные показали, что подъем цен, взимаемых поставщиками с бизнесов и других клиентов, замедлился. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей в декабре в сравнении с ноябрем вырос на 0,2%, то есть самыми медленными темпами с ноября 2020 года.

"Это соответствует представлениям о том, что инфляция в этом квартале, вероятно, достигнет пика", - считает Джек Аблин, партнер-учредитель и инвестиционный директор Cresset Capital.

На этой неделе начинается сезон отчетности. В пятницу должны опубликовать результаты крупные финансовые фирмы - BlackRock, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. Jefferies в среду отчитался о выручке и прибыли, не оправдавших ожидания аналитиков, и, как указывает Джеффри Мейерс, консультант из Market Securities, инвесторы теперь тревожатся перед выходом отчетов банков.

Акции Delta Air Lines подорожали на 2,1%, хотя авиакомпания отчиталась об убытке. Генеральный директор Delta заявил, что ожидает быстрого восстановления после омикрон-штамма. Бумаги застройщика KB Home прибавили 17% после того, как ее финрезультаты превысили оценки аналитиков.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал менее чем на 0,1%.

В Азии большинство ключевых индексов снизилось. Shanghai Composite потерял 1,2% на фоне опасений насчет недавней вспышки Covid-19 в Китае. Портовый город Тяньцзинь сообщил о росте заболеваемости. Гонконгский Hang Seng просел на 0,3%, а японский Nikkei 225 - на 1%.

Акции оператора круизных лайнеров Genting Hong Kong упали на 56%. Акции сегодня возобновили торги после того, как немецкий филиал ранее на этой неделе подал бумаги о неплатежеспособности, что спровоцировало дефолты.