Фондовые биржи АТР 13 января в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением на всплеске опасений вокруг эпидемиологической обстановки, особенно сократились индикаторы континентального Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,17%, до 3555,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,65%, до 2434,92 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,11%, до 24429,77 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,35%, до 2962,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48%, до 7474,4 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,96%, до 28489,13 пункта.

На рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. Быстрый рост случаев заражения ставит под угрозу восстановление мировой экономики. По данным СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о максимуме заразившихся новым коронавирусом за сутки - почти 3,4 миллиона случаев в мире. При этом наибольшая активность наблюдается со стороны штамма "омикрон".

"До сих пор реакция рынка на волну заражений "омикроном" была умеренной, но стоит обратить внимание на опасения по поводу дальнейшего воздействия на глобальные цепочки поставок, которые могу снизить аппетит к риску", - отметил аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.