Фондовый рынок США 12 января закрылся умеренным ростом

Фондовый рынок США завершил торговую сессию среды умеренным ростом, после того как данные об инфляции совпали c ожиданиями.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11% до 36290,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,23% до 15188,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28% до 4726,35 пункта.

Потребительские цены в стране в прошлом году ожидаемо выросли на 7%. Хотя это максимум с июня 1982 года, когда годовая инфляция составляла 7,2%, "быки" преисполнились оптимизмом, поскольку такого уровня и ожидали, и тем самым стала чуть более определённой дальнейшая политика Федеральной резервной системы США.

Белый дом заявил, что всплеск цен - глобальное явление, сопровождающее восстановление экономики после коронавирусной пандемии, и обратил внимание на снижение темпов помесячной инфляции. Власти прогнозируют стабилизацию ситуации в течение 2022 года.