Фондовые биржи АТР закрыли торги 12 января уверенным ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды уверенным ростом, последовав примеру американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,94%, до 3597,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2475,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,79%, до 24402,17 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,54%, до 2972,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,66%, до 7438,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,92%, до 28765,66 пункта.

Азиатские биржи переняли динамику американских фондовых рынков, которые по итогам вторника показали рост котировок. Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Во вторник глава регулятора Джером Пауэлл дал понять, что Федрезерв пока не принял четких решений по изменению своей монетарной политики. При этом риторика Пауэлла успокоила рынки, которые начали волноваться, что регулятор слишком быстро оставит рынок без поддержки.

"Пауэлл похоже помнил об опасностях слишком быстрого истощения ликвидности, хотя он также ясно дал понять, что ФРС осознает риски слишком медленных действий в условиях повышенного инфляционного давления", - заявил агентству Франс Пресс аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).