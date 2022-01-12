Биржи США 11 января закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,51%, до 36252,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,41%, до 15153,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 4713,07 пункта.

В среду будет опубликована статистика по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране за декабрь ускорилась до 7% с 6,8% в ноябре, что будет являться максимальным показателем с июня 1982 года. Эти данные могут дать инвесторам некоторое представление о том, когда Федрезерв США начнет повышать свои ставки и какими темпами.

"Общий фон остается неизменным, а сроки и количество возможных повышений ставок в США, скорее всего, станут понятны в течение нескольких торговых сессий после данных по инфляции", - цитирует аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter) агентство Франс Пресс.