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Биржи США 10 января закрылись в основном снижением
07:55 11.01.2022 |
Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,45%, до 36068,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 4670,29 пункта, в зеленой зоне закрылся только индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, он вырос на 0,05%, до 14942,83 пункта.
Трейдеры в понедельник были склонны к уходу от риска, рынки Азии закрылись частично снижением, биржи Европы - также заметно опускаются. Инвесторы оценивают перспективы повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой вслед за данными об инфляции.
В среду минтруд США опубликует данные инфляции в стране по итогам года. Аналитики ждут ускорения темпов роста потребительских цен до 7% с 6,8% годовых, которые были месяцем ранее. Это рекордные значения с 1982 года.
По данным CME Group, 76,1% аналитиков прогнозируют, что по итогам мартовского заседания ФРС для противостояния росту потребительских цен повысит ставку с текущего уровня в 0-0,25%. "Понятно, что Федрезерв хочет ужесточить финансовые условия, и для этого, очевидно, нужно повысить ставки", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика UBS Global Wealth Management Марка Андерена (Mark Andersen).
Ужесточение монетарной политики означает удорожание ликвидности, снижение её притока на рынки и неблагоприятно для номинальных котировок акций. Особенно же могут пострадать компании из сферы высоких технологий, ценность которых больше зависит от будущей прибыли, которая, в свою очередь, обусловлена во многом "дешёвыми" деньгами в экономике. Поэтому и индекс NASDAQ падает опережающими темпами, более чем на 2%.
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